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    Ряд чиновников наказали на заседании Совета по этике в Атырау

    26 Января 2022, 18:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау на заседании Совета по этике рассмотрели дисциплинарные дела в отношении нескольких чиновников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    «Руководитель аппарата акима Махамбетского района, несмотря на ранее наложенное дисциплинарное взыскание, в период своей временной нетрудоспособности, использовав служебный автотранспорт, нарушил требования законодательства. В связи с чем Советом по этике была внесена рекомендация об освобождении от занимаемой государственной должности», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Также на руководителя ревизионной комиссии по Атырауской области рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. По мнению Совета, он не смог установить деловые и доброжелательные отношения в коллективе.

    «Наказание получил и руководитель Атырауского городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния. Чиновник допустила грубость в отношении сотрудников. Совет вынес решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания.

    «Также в связи с необоснованным досрочным снятием дисциплинарного взыскания и незаконным премированием акима Есбольского сельского округа должностными лицами акимата Индерского района в размере 656 609 тенге, решением Совета по этике внесено предложение об осуществлении мер о возврату премии в бюджет государства. А также рассмотрении дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц», - рассказали в пресс-службе областного акимата.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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