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    Рустем Рыскалиулы стал руководителем управления мобилизационной подготовки Карагандинской области

    27 Марта 2023, 10:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Рустем Рыскалиулы стал руководителем управления мобилизационной подготовки Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя акима Шетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рүстем Рысқалиұлы родился в 1988 году. У него два высших образования – окончил КарГУ имени Е. А. Букетова и Карагандинский университет «Болашак».

    Трудовую деятельность начал в 2011 году в органах внутренних дел.

    С 2016 года работал главным специалистом – юристом в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

    С 2018 по 2021 год – главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима области.

    С сентября 2021 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Шетского района.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Назначения Караганда
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