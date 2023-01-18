Руслан Желдибай: ОАЭ – один из главных и надежных партнеров Казахстана в арабском мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расширение товарооборота, укрепление экономических и транспортных связей, инвестиции – это главные темы официального визита Главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом написал пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Тесные связи между Казахстаном и ОАЭ основаны на фундаменте общих ценностей и интересов, взаимного уважения и поддержки. Немалая заслуга в этом принадлежит лидерам двух стран, между которыми установился плодотворный диалог.

В ходе переговоров Глава нашего государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль Нахаян подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению политического диалога и торгово-экономических связей», - отметил Р. Желдибай.





По его информации, ОАЭ – один из главных и надежных партнеров Казахстана в арабском мире. Эмираты инвестировали в нашу экономику около 3 млрд долларов, а наша страна – более миллиарда долларов в ОАЭ. К концу 2022 года взаимный товарооборот достиг почти 600 миллионов долларов. Это впечатляющие цифры, однако они не в полной мере раскрывают потенциал и возможности двух стран. Поэтому главы Казахстана и ОАЭ обозначили новую цель – увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов.





«По итогам переговоров подписан ряд важных документов, в том числе Совместная декларация между правительствами о создании стратегических инвестиционных проектов.

Среди заявленных Казахстаном ключевых проектов – строительство сахарного завода и ветроэлектростанции, создание предприятия по «зеленой» энергии, реализация инвестиционной платформы на общую сумму порядка 5 млрд долларов. Как убежден Касым-Жомарт Токаев, эти якорные проекты окажут серьезный положительный эффект на развитие казахстанской экономики.

В свою очередь Эмираты заинтересованы в увеличении закупок казахстанских продуктов переработки. С нашей стороны уже определены около 100 товарных позиций на сумму 336 миллионов долларов в металлургической, пищевой, химической, фармацевтической отраслях.

Ожидается запуск уникального совместного предприятия со всемирно известной компанией ADP (Abu Dhabi Ports Group) по предоставлению судоходных услуг энергетическим компаниям на Каспии», - подчеркнул пресс-секретарь Президента РК.

Как добавил Р. Желдибай, взаимовыгодные связи с ОАЭ налажены и по линии сельского хозяйства. Хорошим примером может служить деятельность эмиратской компании Phoenix Global, которая завершает строительство завода по производству экструдированных комбикормов (стоимостью в 23 млн долларов) в Алматинской области и планирует посадку фруктовых садов на 1000 гектарах (стоимостью 76 млн долларов).

Таких успешных и позитивных кейсов казахско-эмиратского сотрудничества сейчас немало, и есть все основания утверждать, что в ближайшее время их станет больше. Президент подтвердил свое намерение лично курировать все крупные совместные проекты и инициативы.

«В рамках своего визита Президент также принял участие в авторитетном и масштабном международном саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» (ADSW 2023). Повестка форума охватила такие важные темы, как продовольственная и водная безопасность, доступ к энергии, декарбонизация промышленности.

Можно с уверенностью утверждать, что нынешний визит в Абу-Даби проходит в атмосфере взаимопонимания и доверия. Глава нашего государства поблагодарил Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль Нахаяна за гостеприимство и содержательные переговоры, по итогам которых подписаны важные соглашения.

О высокой оценке завершившихся переговоров свидетельствует и заявление лидера ОАЭ, который подчеркнул о намерении укреплять отношения дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства двух стран», - резюмировал Р. Желдибай.

Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay



