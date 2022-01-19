Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Руслана Жаксылыкова министром обороны Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией.

Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в семье служащих в городе Каскелене Алматинской области, казах.

После окончания средней школы поселка им. Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, по специальности командная тактическая, которое окончил в 1987 году.

В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки.

В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность - военная безопасность государства.