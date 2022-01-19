Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК

    19 Января 2022, 15:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Руслана Жаксылыкова министром обороны Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией.

    Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в семье служащих в городе Каскелене Алматинской области, казах.

    После окончания средней школы поселка им. Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, по специальности командная тактическая, которое окончил в 1987 году.

    В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки.

    В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность - военная безопасность государства.

    В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва.

    С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

    С 2006 по 2007 года – заместитель командующего внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

    С 2007 по 2008 года – первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник Главного штаба внутренних войск МВД Республики Казахстан.

    С 4 сентября 2008 года – командующий внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

    С 22 января 2013 года – главнокомандующий внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

    С 24 апреля 2014 года – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

    С 29 сентября 2021 года – заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан

    Награжден орденом «Даңқ» I, II степени, Орденом Вооруженных сил Турецкой Республики и 40 медалями СССР, СНГ и Республики Казахстан.

    Кандидат педагогических наук. Воинское звание - генерал-лейтенант.

    Фото: egemen.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армия Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге