Руслан Бектемир и Канат Кульджанов назначены заместителями акима Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу региона своих новых заместителей Каната Кульджанова и Руслана Бектемира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата.

Их кандидатуры согласованы с Администрацией Президента РК.

Руслан Бектемир окончил Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова , Западно-Казахстанский инженерно - гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Окончил бакалавриат по специальностям «Финансы», «Нефтегазовое дело», магистр государственного и муниципального управления. Имеет сертификаты «Государственный аудитор» и «Государственный аудитор высшей категории».

Руслан Бектемир имеет 24–х летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

Трудовой путь начал с должности налогового инспектора налогового комитета по г. Актобе. В разные годы работал в налоговых органах, являлся финансовым директором в частном секторе, заместителем директора ГУ «Центр обслуживания населения Западно-Казахстанской области».

Являлся членом ревизионной комиссии ЗКО, руководителем управления экономики и управления государственных закупок ЗКО.

Проходил службу в органах внутренних дел, экономических расследований в г. Астана, являлся председателем ревизионной комиссии по Атырауской области, директором департамента внутреннего аудита министерства энергетики РК.

С мая 2021 года по настоящее время - заместитель генерального директора ТОО «Мангистауский атомно-энергетический комбинат».

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Канат Кульджанов окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Правоведение».

Трудовой путь начал в 1996 году, слесарем управления по технологическому транспорту в АО «Озенмунайгаз».

С 2002 по 2007 год - главный специалист центра правовой статистики и специальной информации по Мангистауской области, помощник прокурора г. Жанаозен, прокурор управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры Мангистауской области.

С 2010 по 2012 год - прокурор отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры, помощник Генерального прокурора, старший помощник Генерального прокурора.

С 2012 по 2016 год - прокурор города Байконур.

С 2016 по 2018 год - начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Кызылординской области.

С 2018 по 2019 год - начальник управления по защите общественных интересов Главной транспортной прокуратуры, старший помощник по международным отношениям Главного транспортного прокурора, начальник отдела организационной работы департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

С 2019 г. по настоящее время - заместитель генерального директора, директор юридического департамента АО «Авиационная администрация Казахстана».



Фото: t.me/mangystau_press

