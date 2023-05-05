Руководство управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента подозревается в коррупции

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикор Шымкента расследует ряд уголовных дел в отношении руководящего состава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агенство по борьбе с коррупцией.

«Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тысяч до 800 тысяч тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка», - говорится в официальном сообщении. Подозреваемые находятся под арестом.



