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    Руководство управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента подозревается в коррупции

    5 Мая 2023, 11:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикор Шымкента расследует ряд уголовных дел в отношении руководящего состава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агенство по борьбе с коррупцией.

    «Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тысяч до 800 тысяч тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка», - говорится в официальном сообщении. Подозреваемые находятся под арестом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Другие государственные органы Шымкент
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