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    Руководство РГП «Фитосанитария» подозревается в получении взятки

    20 Сентября 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело о взятке в отношении руководства РГП на ПХВ «Фитосанитария» Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

    В пресс-службе сообщили, что руководство «Фитосанитарии» подозревается в получении крупной взятки от представителя компаний-поставщиков за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов приема-передачи товаров, поставляемых в 11 территориальных филиалов РГП на ПХВ «Фитосанитария».

    Задержанные лица сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Окончательное решение о виновности подозреваемых будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Коррупция Минсельхоз Сельское хозяйство
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