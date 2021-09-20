Руководство РГП «Фитосанитария» подозревается в получении взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело о взятке в отношении руководства РГП на ПХВ «Фитосанитария» Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

В пресс-службе сообщили, что руководство «Фитосанитарии» подозревается в получении крупной взятки от представителя компаний-поставщиков за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов приема-передачи товаров, поставляемых в 11 территориальных филиалов РГП на ПХВ «Фитосанитария».

Задержанные лица сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Окончательное решение о виновности подозреваемых будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается.