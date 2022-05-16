Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Руководство Нацмузея подозревается в хищении бюджетных средств

    16 Мая 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции.

    В отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» Министерства культуры и спорта РК проводится досудебное расследование столичной антикоррупционной службой. Признаки хищения 146 млн тенге бюджетных средств следователи углядели в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

    Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

    С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия.

    «Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства.

    Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в публикации пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Минкультуры Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи