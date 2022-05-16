Руководство Нацмузея подозревается в хищении бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции.
В отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» Министерства культуры и спорта РК проводится досудебное расследование столичной антикоррупционной службой. Признаки хищения 146 млн тенге бюджетных средств следователи углядели в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».
Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.
С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия.
«Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства.
Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в публикации пресс-службы.