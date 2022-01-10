Руководство Казахстана еще раз продемонстрировало легитимность принятия решений – азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Руководство Казахстана еще раз продемонстрировало легитимность принятия решений по этому вопросу. Об этом сказал политический обозреватель, бывший директор Центра стратегических исследований при президенте АР Фархад Маммадов, комментируя внеочередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, на внеочередном саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ, который состоялся 10 января 2021 года, со стороны президента Казахстана К.Ж.Токаева была представлена актуальная информация на сегодняшний день. Главные месседжи выступления главы РК состоят в том, что ситуация уже находится под контролем. Одновременно были четко очерчены функции сил миротворческого контингента ОДКБ, а также временные рамки его развертывания в республике.

«Было отмечено, что по предложению казахстанской стороны коллективный миротворческий контингент ОДКБ покинет территорию республики, тем самым было подчеркнуто, что это кратковременное присутствие на территории республики», - отметил он.

Эксперт считает важным этот факт в контексте последних инсинуаций, которые в настоящее время есть, особенно в западной прессе:

«Очень важно, что на государственном уровне, и особенно на саммите ОДКБ, эта информация была предоставлена, что, по сути, является одним из отличительных черт этого мероприятия. С другой стороны руководство Казахстана продемонстрировало еще раз легитимность принятия решений по этому вопросу», - добавил спикер.

По его словам, главным тезисом является возвращение процессов в Казахстане в конституционное русло.

«Президент Казахстана К.Ж.Токаев анонсировал, что в ближайшие дни будет сформировано новое правительство, которое займется процессом восстановления экономики, возвращения к нормальной жизни, особенно в г.Алматы и по всему Казахстану, то есть процесс уже начинает входить в конституционное русло. А также очень важно, чтобы была полная ясность в тех событиях, которые произошли. Это очень нужно, в первую очередь для Казахстана и для мирового сообщества. Необходима прозрачность и демонстрация именно той информации, которая была представлена на саммите», - резюмировал Фархад Маммадов.

Напомним, в понедельник, 10 января, состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой приняли участие руководители стран, входящих в организацию.



