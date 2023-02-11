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    Руководителя АО «Павлодарэнерго» уволили по требованию Романа Скляра

    11 Февраля 2023, 10:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО «Павлодарэнерго». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Первый заместитель Премьер-Министра поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.

    «Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того, что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете», – сказал Роман Скляр.

    Первый заместитель Премьер-Министра РК заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО «Павлодарэнерго» снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора между Романом Скляром и с членом Совета директоров АО «ЦАЭК» Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.

    В рамках рабочей поездки в Экибастуз Роман Скляр посетит социальные объекты города и проведет ряд встреч.

    Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

    Как сообщал генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин, теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.


    Фото Константина Шелкова

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Отставки Павлодарская область Экибастуз
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