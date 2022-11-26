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    Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности

    26 Ноября 2022, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан», а также «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

    № 6

    Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей».

    В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

    № 7
    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Акимат Токаев Касым-Жомарт
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