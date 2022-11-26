Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан», а также «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года
№ 6
Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей».
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года
№ 7