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    Руководителей нацкомпаний планируют наказывать за убытки в РК

    23 Сентября 2021, 17:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал, как в Правительстве намерены бороться с убыточностью национальных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президентом поставлена задача по решению проблемы убыточности отдельных субъектов квазигоссектора. В данном направлении совместно со Счетным комитетом проводится необходимый анализ деятельности каждой нацкомпании и госпредприятия», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.

    По его словам, ответственность за это планируется возложить на первых руководителей нацкомпаний.

    «Наряду с этим, предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний квазигоссектора за недостижение показателей в планах развития, в том числе за допущение убытков», - сообщил зампремьера.

    «Также будет разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов финансовых институтов», - заключил А. Смаилов.

    Ранее А. Смаилов рассказал о мерах борьбы с нелегальной торговлей через границы Казахстана.

    Кроме того, первый заместитель Премьера поделился планами по сокращению присутствия государства в экономике.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Другие государственные органы Бюджет Алихан Смаилов
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