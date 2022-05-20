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    Руководителей госорганов наказали за качество дорог в Актюбинской области

    20 Мая 2022, 01:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –За плохое качество дорог в Актюбинской области привлечен к ответственности 61 руководитель дорожных служб и местных госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    Сотрудники полиции проверили качество содержания автодорог и железнодорожных переездов по Актюбинской области.

    В ходе проверок они выявили более 250 дефектов, влияющих на безопасное движение транспорта и пешеходов. Подрядным организациям направлено более 300 предписаний на устранение выявленных недостатков.

    «Состояние дорог во многих местах было неудовлетворительным. Было выявлено более 250 дефектов, которые влияют на безопасность движения транспорта и пешеходов.

    Всего к ответственности было привлечено 61 должностное лицо, в том числе 20 акимов районов и сельских округов, семь специалистов и руководителей отделов жилищно-коммунального хозяйства, три руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области и города, 31 должностное и юридическое лицо дорожно-коммунальных служб», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Безопасность МВД РК Дороги
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