Руководителей госорганов наказали за качество дорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –За плохое качество дорог в Актюбинской области привлечен к ответственности 61 руководитель дорожных служб и местных госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Сотрудники полиции проверили качество содержания автодорог и железнодорожных переездов по Актюбинской области.

В ходе проверок они выявили более 250 дефектов, влияющих на безопасное движение транспорта и пешеходов. Подрядным организациям направлено более 300 предписаний на устранение выявленных недостатков.

«Состояние дорог во многих местах было неудовлетворительным. Было выявлено более 250 дефектов, которые влияют на безопасность движения транспорта и пешеходов.

Всего к ответственности было привлечено 61 должностное лицо, в том числе 20 акимов районов и сельских округов, семь специалистов и руководителей отделов жилищно-коммунального хозяйства, три руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области и города, 31 должностное и юридическое лицо дорожно-коммунальных служб», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.



