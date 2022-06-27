Руководителей финпирамиды «World Business Consulting» осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting» завершено в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения.

В период 2018-2021 гг., в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследования арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.

Приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 6,8 лет.

Кроме того, пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск.