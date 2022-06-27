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    Руководителей финпирамиды «World Business Consulting» осудили в Алматы

    27 Июня 2022, 12:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting» завершено в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения.

    В период 2018-2021 гг., в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследования арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.

    Приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 6,8 лет.

    Кроме того, пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Другие государственные органы МВД РК Финансовая пирамида Мошенничество
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