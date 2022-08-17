Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Руководителей двух вузов МВД Казахстана наказали за недостатки в работе

    17 Августа 2022 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителей двух вузов МВД РК наказали за недостатки в работе. В ведомстве пояснили, что в деятельности двух вузов выявлены грубые нарушения и существенные недостатки в организации учебной и учебно-методической работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль по соблюдению государственных общеобязательных стандартов.

    Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне.

    Указанные нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством Академии и Института.

    За упущения и провалы в работе руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института, министр внутренних дел Марат Ахметжанов подписал приказ о наказании.

    Заместитель начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. Начальнику Актюбинского юридического института МВД РК им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор.


    Фото: polisia.kz
    #Образование #Вузы #МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
    Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
    Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке
    Призеров Всемирных полицейских игр наградил глава МВД
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров