Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области подозревается в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства» Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Он подозревается в получении от предпринимателей области взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий. 14 августа т.г. с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.