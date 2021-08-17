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    Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области подозревается в коррупции

    17 Августа 2021, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства» Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    Он подозревается в получении от предпринимателей области взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий. 14 августа т.г. с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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    Акмолинская область Коррупция Сельское хозяйство Борьба с коррупцией
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