Руководитель УДП встретился с коллективом Дирекции Административных зданий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев провел встречу с сотрудниками Дирекции административных зданий Управления материально-технического обеспечения, передает МИА «Казинформ».

«Традиционные встречи с предприятиями, подведомственными Управлению делами Президента РК, мы начали с Дирекции административных зданий Управления материально-технического обеспечения (ДАЗ УМТО).

В конце апреля ДАЗ УМТО отмечает свой юбилей - 30 лет со дня основания. Поэтому мне было вдвойне приятно встретиться с коллективом, обсудить волнующие их производственные и социальные вопросы. На встрече работники поднимали вопросы приобретения техники, необходимой для работы, обновления спецодежды и мебели, совершенствование рабочих процессов, возможность увеличения жилищной поддержки.

Считаю очень важным слышать и совместно обсуждать вопросы, которые беспокоят сотрудников. Уже второй год мы проводим подобные встречи на всех предприятиях, подведомственных УДП и видим их эффективность.

Совершенствование внутренних коммуникаций через открытый диалог способствует улучшению мотивации сотрудников, повышению качества и результатов работы. Поэтому, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, предложения мы готовы обсудить их на предстоящих встречах.

Хочу также напомнить, что уже год в УДП работает система обратной связи по QR-коду, с помощью которой любой сотрудник может оперативно передать мне свое обращение или предложение», - сообщил Айбек Дадебаев.