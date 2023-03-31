Ручные металлодетекторы покупают для школ Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев на встрече с населением рассказал, как обеспечивают безопасность в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава города отметил, что после инцидента в средней школе №4 пересмотрели систему безопасности в образовательных учреждениях. К центральному оперативному управлению подключили 38 школ и 36 детских садов.

Во всех образовательных учреждениях действует видеонаблюдение, установили тревожные кнопки, имеется звуковая и речевая автоматическая пожарная система оповещения, турникеты есть в 23 школах.

«В этом году предусмотрели 53 млн тенге на установку турникетов в семи школах. Продолжается приобретение ручных металлодетекторов. Сейчас они имеются в 23 школах. На внедрение круглосуточной специализированной охраны 35 школ города выделили 158 млн тенге, детских садов - 61,6 млн тенге», - сказал Руслан Анбаев.

На сферу образования города в этом году всего выделили 25,6 млрд тенге. Планируется капитальный ремонт в 17 школах и двух детских садах. На оснащение дошкольных учреждений направят 83 млн тенге. Начнется строительство двух из четырех школ по национальному проекту «Комфортная школа».



