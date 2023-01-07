Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    «Рождественская комета» приближается к Земле

    7 Января 2023, 01:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые за 50 тысяч лет к нашей планете приблизится «рождественская комета» под знаковым номером C/2022 E3 (ZTF), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Gismeteo.

    Комета находится в созвездии Северной Короны. Небесное тело максимально приблизится к Солнцу 12 января и будет хорошо заметно до 1 февраля. Невооруженным глазом его удастся увидеть к концу января. 26 января появится возможность наблюдать комету целую ночь, а с 1 по 2 февраля небесное тело будет особенно ярким.

    У кометы желтый хвост, а ее основная часть окружена сине-зеленым ореолом. В ее состав входят горные породы, пыль, а также замерзшие газы. Необычное зрелище в небе будет похоже на серую полосу.

    Ученые впервые заметили это небесное тело в марте 2022 года. И «рождественской» комету называли ввиду ее сходства с Вифлеемской звездой.

    По мнению специалистов, комета будет становиться ярче по мере приближения к перигею – ближайшей к Солнцу точке, которой она достигнет 12 января. Максимальная же яркость, как ожидается, будет заметна 1 февраля 2023 года, когда она подлетит на минимальное расстояние к Земле. После этого комета продолжит свое движение и выйдет за пределы Солнечной системы.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сразу три пуска планируется выполнить в феврале 2023 года с космодрома Байконур
    Китай запустил в космос три новых спутника
    После 38 лет на орбите американский спутник упадет на Землю
    Мухтар Аймаханов будет работать в Центре подготовки космонавтов
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров