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    Рождённые в День Независимости 117 малышей получили baby-боксы «Сүйінші» в Карагандинской области

    20 Декабря 2021, 15:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области 117 детей, родившихся 16 и 17 декабря, получили baby-боксы «Сүйінші» от имени Главы государства в честь 30-летия Независимости страны. А их родители – поздравительные письма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В подарочный набор «Сүйінші» входят памятная монета «Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл», свидетельство о рождении, товары первой необходимости для младенцев, а также поздравительное письмо-открытка от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева, – рассказал руководитель пресс-службы филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области Куаныш Сейтханов. – Некоторых рожениц мы поздравили в роддоме, остальным развозим подарки по домам».

    Одними из первых «Сүйінші» получили Лилия и Роман Беспаловы. 16 декабря у них родился первенец Мирон.

    «Мы с мужем очень ждали сына, готовились к его появлению, – говорит Лилия Беспалова. – Сегодня получили первый документ Мирона – его свидетельство о рождении и поздравительное письмо от Главы государства. Это очень приятно».

    Айжан Токбергенова и Бекзат Скаков стали родителями пятого малыша. Многодетную семью сотрудники Правительства для граждан и «Казпочты» поздравили на дому.

    «У нас большая семья, Ернар стал пятым ребёнком. Но не менее любимым. Он родился в День Независимости. Это очень значимое событие для каждого казахстанца. Мы надеемся, что Ернар вырастет достойным сыном своей страны», – сказала Айжан Токбергенова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Демография Регионы Общество 30 лет Независимости
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