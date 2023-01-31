Рождаемость в США увеличилась в 2021 году впервые за 7 лет

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно новым федеральным данным, число рождений детей в США увеличилось в 2021 году впервые за семь лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Отчет Национального центра статистики здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний США показал, что в 2021 году родилось 3 664 292 ребенка, что на 1% больше, чем в 2020 году.

Эта цифра знаменует собой первое увеличение, наблюдаемое с 2014 года. Так, в период с 2014 по 2019 год рождаемость снижалась в среднем на 1% в год, а с 2019 по 2020 год наблюдалось уменьшение на 4%, что связывают с пандемией и экономической неопределенностью в стране.

В документе сообщается, что коэффициент фертильности женщин (способность организма к воспроизводству) в США вырос на 1% с 2020 по 2021 год, составив 56,3 рождения на 1000 женщин репродуктивного возраста. Это также первое увеличение с 2014 года после того, как ставка снизилась в среднем на 2% в год с 2014 по 2019 год и на 4% с 2019 по 2020 год.

Вместе с тем существуют различия в количестве рождений по этнической принадлежности населения.

Среди белых и испаноязычных женщин рождаемость выросла на 2% в каждой группе в период с 2020 по 2021 год. Однако, у афроамериканских и азиатских женщин число рождений сократилось на 2%, а у женщин из числа американских индейцев и жителей Аляски – на 3% с 2020 по 2021 год.

В географической разбивке число рождений увеличилось в 16 штатах с 2020 по 2021 год и сократилось в одном штате – Нью-Мексико. Из этих 16 штатов в Коннектикуте, Массачусетсе и Нью-Гэмпшире наблюдался самый высокий рост – от 5% до 6%.





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