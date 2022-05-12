Ротацию директоров проведут в 46 школах Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Институт ротации директоров начинает работу в этом году. В Мангистауской области эта процедура пока не запущена, но в целом, по словам руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования области Есболата Умирзака, ротацию проведут в 46-ти школах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, под ротацию подпадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет. При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и, соответственно, продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора. Однако, если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации.

Есболат Умирзак отметил, что согласно приказу министра образования и науки РК директор не сможет единолично принимать на работу учителей. Теперь прием педагогов проводится через конкурс по четким квалификационным требованиям.

«Конкурс проводится на вакантную и (или) временно вакантную должность педагога с учебной нагрузкой 16 часов и более в неделю. Кроме того, при наличии вакантных должностей количество часов на каждого педагога не должно превышать полуторной ставки», - проинформировал руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования области.