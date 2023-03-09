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    Ротационные выплаты для госслужащих планируют ввести в Казахстане

    9 Марта 2023, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев сообщил, что при направлении государственных служащих в другой регион планируют предусматривать ротационные платежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании Сената в первом чтении рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

    Основная цель законопроекта - реализация комплекса мероприятий по совершенствованию государственной службы в стране. В рамках документа предусмотрено внесение поправок в один кодекс и три закона.

    Он также отметил, что проект закона предусматривает введение ротационной выплаты.

    «В стране введена ротация государственных служащих. Ее цель - обмен опытом между регионами, всестороннее совершенствование опыта служащего, выявление коррупции. В соответствии с действующим законодательством служащему, ротируемому в иной регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако из-за нехватки служебных квартир люди вынуждены снимать квартиры на собственные средства. Это приводит к тому, что многие работники отказываются от ротации. Внедрение ротационного платежа направлено на решение данного вопроса», - сказал Дархан Жазыкбаев.

    Он отметил, что для внесения данного платежа республиканская бюджетная комиссия одобрила выделение необходимых средств на 2023-2025 годы.

    Напомним, что на 1 января 2023 года штатная численность госслужащих в стране превысила 90 тысяч.

    Автор:

    Серик Сабеков

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