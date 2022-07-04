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    Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Кыргызстане

    4 Июля 2022, 20:08

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане растет число заболевших коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом КР.

    По данным департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора КР, за неделю в стране зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса, что на 19 больше предыдущей недели. Девять случаев из числа зарегистрированных завезены из России, Турции, Узбекистана, США. Трое заболевших госпитализированы, их состояние средне тяжелое.

    Власти напоминают, что вакцинация - самый верный и эффективный способ защитить себя и своих близких от COVID-19.

    Всего в Кыргызстане с начала пандемии зарегистрирован 201 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. Полный курс вакцинации в стране прошли 1 322 098 человек, одной дозой – 1 571 858.

    Фото: pixabay.com

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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