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    Рост стоимости нефти марки Brent на 2023 год прогнозируют в США

    12 Мая 2022, 09:51

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В США оптимистично оценивают стоимость нефти сорта Brent в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Turan.az.

    Министерство энергетики США незначительно понизило прогноз цен на нефть марки Brent на 2022 год со $103,37 до $103,35 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA).

    В то же время ведомство существенно повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $92,57 до $97,24 за баррель.

    В EIA ожидают, что цена на Brent во второй половине 2022 года составит $103 за баррель. При этом ведомство отмечает, что прогноз является неопределенным. Фактические цены будут зависеть от того, как санкции против России - уже введенные и потенциальные - отразятся на добыче нефти в стране и последующих продажах на мировых рынках.

    В США считают, что, учитывая возможное сокращение добычи нефти в России, рынки будут сбалансированы со второго квартала 2022-го до конца 2023 года.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    США Нефть Мировые новости
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