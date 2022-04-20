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    Рост потребительских цен в ЕАЭС за четыре месяца составил 9,2% – ЕЭК

    20 Апреля 2022, 17:25

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Потребительские цены на товары и услуги в странах ЕАЭС в марте 2022 года выросли более чем на 9 % по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Потребительские цены на товары и услуги в ЕАЭС выросли на 6,9 % в марте 2022 года по сравнению с февралем и на 9,2 % по сравнению с декабрем прошлого года», - сообщила И. Малкина.

    По ее словам, значительный прирост цен отмечался на непродовольственные товары - почти на 11,5%, и на продовольственные товары - на 9,5%. Цены на платные услуги за этот период увеличились на 5,6%.

    В марте 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выше, чем по ЕЭАС, прирост цен зафиксирован в России - на продовольственные и непродовольственные товары, на 10 и 12,9% соответственно, а также в Беларуси – на платные услуги на 8,9%.

    В аналогичный период в Казахстане рост цен на продовольственные товары составил 8,2%, на непродовольственные товары – 3,6%, на платные услуги – на 2,6%.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Экономика Цены и тарифы ЕАЭС
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