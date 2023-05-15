Рост недоимки по налогам отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О махинациях с корпоративным подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость заявил депутат Мажилиса Адиль Жубанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на открытии первой сессии VIII созыва Мажилиса Парламента Президент справедливо отметил о необходимости стимулирования деловой активности и формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы. В этой связи, хотелось бы вкратце осветить основные проблемные вопросы в этой сфере и предложить подходы для их решения», - сказал Адиль Жубанов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Так, по его словам, дефицит республиканского бюджета по итогам прошлого года сложился фактически в объеме более двух трлн тенге.

«Финансирование дефицита бюджета осуществляется за счет заимствования. Данные действия влекут за собой расходы на погашение и обслуживание займов и в соответствии с ПСЭР страны предполагается прогноз увеличения государственного долга с 28,6 трлн тенге в 2023 году до 44,1 трлн тенге в 2027 году, то есть до 25% к ВВП и увеличения более чем на 50%. Вместе с этим, по налоговым льготам сумма потерь по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС) составили в 2020 году 5,2 трлн тенге, в 2021 году - 8,2 трлн тенге, а в 2022 году только по НДС - 7,5 трлн тенге», - сообщил Адиль Жубанов.

При этом, как отметил мажилисмен, по итогам проведенного Высшей аудиторской палатой аудита эффективности работы госорганов в части налоговых льгот и их налогового администрирования в 2022 году, выявлен ряд существенных проблем и самый главный вывод говорит о том, что не ведется мониторинг за эффективностью применения налоговых льгот и преференций из-за чего объем некоторых льгот невозможно подсчитать или оценить результаты их применения.

«Ежегодно растет недоимка по налогам. Так, по состоянию на 1 января 2022 года, недоимка в консолидированный бюджет составила 620 млрд тенге, увеличившись с начала 2021 года (217,1 млрд тенге) на 400 млрд тенге, или в 2,8 раза. Одной из основных проблем являются махинации с корпоративным подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость», - подчеркнул Адиль Жубанов.

По его мнению, данные виды налогов создают условия для нелегального обналичивания денежных средств, выписки фиктивных счетов-фактур, создания схем для уклонения от уплаты налогов и различных видов лжепредпринимательства, что в конечном итоге способствует увеличению объема теневой экономики.



