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    Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане

    19 Мая 2023, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самые распространенные в медицинских организациях приписки назвал председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить, что факты приписок носят массовый характер. Динамика приписок показывает ежегодный рост. К примеру, в 2020 году была зафиксирована 21 тысяча приписок, в 2021 году – 35 тысяч и в 2022 году – 52 тысячи», - сказал Сабит Ахметов на брифинге в СЦК.

    Чаще всего, по его словам, встречаются такие приписки, как «мертвые души», когда выставляются акты оплаты без фактически оказанных медуслуг. Также существуют накрутки, когда вместо одной фактически оказанной услуги указывают 3-4 вида услуг. И еще бывают приписки в виде «двойной оплаты», то есть взимания платы за счет пациента и фонда.

    Выявить их достаточно сложно, так как нет доступа ко всем информресурсам.

    «На рынке существует свыше 30 частных мединформсистем, которые между собой не интегрированы. Для решения всех этих проблем в настоящее время Минздравом совместно с фондом и Министерством цифрового развития (МЦРИАП) начата масштабная работа по полной оцифровке системы здравоохранения», -добавил Сабит Ахметов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан
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