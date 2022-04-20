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    Рост инфляции в Азербайджане в 2022 году прогнозирует МВФ

    20 Апреля 2022, 11:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году годовая инфляция в Азербайджане достигнет 12,3%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщается в апрельском докладе фонда, прогноз связан с влиянием событий в Украине на мировую экономику.

    Согласно прогнозам, годовая инфляция в Азербайджане в следующем году составит 8,7%.

    В декабре прошлого года МВФ прогнозировал, что индекс потребительских цен в Азербайджане в этом году составит 3,2%.

    Тем временем, в Казахстане в марте 2022 года годовая инфляция ускорилась, составив 12% (в феврале – 8,7%). По информации пресс-службы Национального банка РК, наибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области (с 9% в феврале до 12,9% в марте) и Шымкенте (с 8,5% до 12,4%).

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Экономика Азербайджан
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