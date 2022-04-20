Рост инфляции в Азербайджане в 2022 году прогнозирует МВФ

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году годовая инфляция в Азербайджане достигнет 12,3%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается в апрельском докладе фонда, прогноз связан с влиянием событий в Украине на мировую экономику.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в Азербайджане в следующем году составит 8,7%.

В декабре прошлого года МВФ прогнозировал, что индекс потребительских цен в Азербайджане в этом году составит 3,2%.

Тем временем, в Казахстане в марте 2022 года годовая инфляция ускорилась, составив 12% (в феврале – 8,7%). По информации пресс-службы Национального банка РК, наибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области (с 9% в феврале до 12,9% в марте) и Шымкенте (с 8,5% до 12,4%).