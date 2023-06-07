Рост финансирования экономики не способствует улучшению жизни казахстанцев – Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова считает, что бюджетная система страны должна быть настроена на улучшение жизни рядовых казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В планах развития министерств и их бюджетных программах практически нет конечных показателей, связанных с изменением качества жизни населения. Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи км! А человеку от этого лучше жить стало? Непонятно, не определишь никак», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

Потому что, по ее словам, условия задачи неправильно определены.

«Конечно, по поручению Главы государства, реализуются целевые программы микрокредитования, субсидирования бизнеса, повышения доходов населения и другие, которые имеют конкретный положительный эффект. Но это ручное управление. А на человека должна быть настроена вся бюджетная система», - отметила спикер.

«Финансирование не только бюджетных организаций, но и отраслей экономики (через любые инструменты) должно давать мультипликативный эффект в виде новых рабочих мест и повышения зарплат. А у нас финансирование отраслей экономики растет, а населению от этого не на много лучше», - добавила Н. Годунова.