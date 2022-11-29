Рост экономики Казахстана в 2023 году составит 4,2% - прогноз ЕАБР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Евразийский банк развития презентовал макроэкономический прогноз на 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономика Казахстана в 2022 году продемонстрировала устойчивость к внутренним и внешним шокам. Это стало возможным в том числе благодаря и мерам налогово-бюджетной политики. По нашим оценкам, рост в этом году может составить 2,8%, что является достаточно сильным показателем с учетом текущих условий. В базовом сценарии мы предполагаем ускорение роста экономики до 4,2% в 2023 году», - сообщила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Айгуль Бердигулова в ходе онлайн-презентации.

По ее словам, в ЕАБР полагают, что в Казахстане сохранится поддержка со стороны налогово-бюджетной политики. Ожидается рост выпуска в обрабатывающих отраслях, строительном секторе, секторе услуг, в том числе в результате эффекта по продвижению 10 национальных проектов.

«Ключевым драйвером роста на следующий год мы закладываем ввод новых мощностей на месторождении Тенгиз, при этом главной предпосылкой этого прогноза является то, что КТК (Каспийский трубопроводный консорциум – прим.ред.) будет работать в полном режиме и выйдет на новые мощности согласно заложенным планам», - пояснила спикер.

В 2024 году, как отметила А.Бердигулова, ожидается, что рост экономики Казахстана будет также поступательно увеличиваться, и темп роста составит 4,4%.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам ЕАБР, среднегодовой курс тенге в следующем году будет около 486 тенге за доллар.



