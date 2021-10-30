Рост цен на социально значимые продукты питания замедлился в октябре в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Алматинской области — Амандык Баталов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин и др.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 0,7% и капусту на 0,8%. В то же время отмечается снижение цен на лук (-0,9%), крупу гречневую (-0,6%), говядину и рожки (-0,1%). Цены на творог, морковь, масло подсолнечное, рис и сахар не изменились.

В целом, в октябре текущего года динамика цен на СЗПТ демонстрирует более медленные темпы (0,7%) по сравнению со средними значениями за аналогичный период в 2016-2020 годах (1%).

Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 46,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 92,2%. Закуплено 373 тыс. тонн социально значимых товаров, что на 22% больше в сравнении с показателем прошлой недели.

Обеспеченность СЗПТ на трехмесячный период по стране составляет 115,7% (+23 п.п. за неделю). За неделю значительное увеличение запасов зафиксировано в Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областях. В рамках форвардного закупа в 2021 году законтрактовано 769,3 тыс. тонн продукции, в т.ч. 684 тыс. тонн мягкой пшеницы. К настоящему времени в АО «НК «Продкорпорация» поставлено 442,8 тыс. тонн или 57,5% от законтрактованного объема. Пшеницы поставлено 427,6 тыс. тонн или 62,5% от объема закупа.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении реализатора яиц куриных в Туркестанской области. Заключены 10 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями и крупным оптовым поставщиком подсолнечного масла о снижении торговых надбавок на СЗПТ.

В целом, по республике заключено 135 актов антимонопольного комплаенса.

В регионах, где наблюдается повышение цен, завершается анализ товарных рынков и начинается расследование в отношении производителей мяса кур и яиц куриных.

Премьер-Министр поручил акимам регионов усилить работу по увеличению финансирования «оборотной» схемы, довести трехмесячные запасы по продуктам до рекомендованных объемов, повысить темпы поставки зерна в АО «НК «Продкорпорация» в рамках форвардного закупа, а также оперативно реагировать на факты превышения торговых надбавок субъектами торговли.

Глава Правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.



