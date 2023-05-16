Рост цен на продукты питания в годовом выражении замедлился почти до 18% - Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Инфляция в Казахстане продолжила замедление почти до 17%. Отмечается, что наибольший вклад продолжают вносить цены на продукты питания. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция в Казахстане после достижения пика годового значения в феврале продолжила замедление до 16,8% в апреле, что соответствует прогнозам Национального Банка. Наибольший вклад продолжают вносить цены на продукты питания. При этом их рост в годовом выражении замедлился до 17,9%. Инфляция платных услуг также замедлилась до 13,7%. Годовой индекс цен на непродовольственные товары составил 18,2%», - сказал на заседании Правительства Виталий Тутушкин.

Однако, несмотря на замедление годовой инфляции, месячные показатели инфляции остаются волатильными и всё ещё превышают среднее значение в апреле за период с 2017 по 2021 годы.

«Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, продолжающегося увеличения государственных расходов, а также начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и услуг ЖКХ. Совокупный баланс факторов обуславливает сохранение базовой ставки Национального Банка на уровне 16,75% в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных», - пояснил замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин.



