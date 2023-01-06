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    Рост цен на обучение в вузах не исключают в Миннауки РК

    6 Января 2023, 16:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования РК призывает вузы не повышать стоимость обучения ежегодно, но корректировки цен в пределах инфляции возможны. Об этом заявил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас все дорожает, не прогнозируется, что повысятся цены на обучение в вузах именно для коммерческих в этом году?» - спросили журналисты представителя Миннауки после расширенного заседания коллегии ведомства.

    «Ежегодно мы просим университеты не повышать стоимость. Вместе с этим, в связи с изменением цен на рынке, инфляции, ежегодная практика заключается в том, что вузы корректируют стоимость обучения с цифрами инфляции. В прошлом году, например, инфляция составляла 14 % и некоторые вузы плюс-минус на 14-16 % увеличивали (стоимость обучения – прим. ред.). Эта корректировка естественная. Но в целом, конечно же, мы призываем вузы радикально не поднимать стоимость обучения, но ситуация экономическая разная, все дорожает», - сказал Куаныш Ергалиев.

    Он уточнил, что вузы сегодня имеют академическую и управленческую свободу, и они сами имеют право принимать те или иные решения, в отношении и стоимости обучения.

    «Вместе с этим мы, как уполномоченный орган, призываем их не поднимать радикально. Но корректировки в пределах инфляции возможны, так скажем», - ответил вице-министр.

    По словам Куаныша Ергалиева, сумма обучения может варьироваться в зависимости от региона и расходов.

    «Все связано с экономикой, рост на уровне инфляции – это естественный процесс. Другое дело, если радикально поднимают – если, например, обучение было 300 тысяч, но подняли до 1 млн тенге, то это неприемлемо и с такими вузами мы можем работать индивидуально. Но пока таких вузов нет», - заявил спикер.

    Также он назвал среднюю стоимость обучения в вузах.

    «В каждом университете свои цены и в среднем говорить сложно, на сколько подняли. В некоторых университетах обучение в год стоит 200-300 тысяч тенге, в другом – 400 тысяч тенге, в некоторых вузах стоимость обучения составляет 500-600 тысяч тенге. Мы будем мониторить и будем против резкого роста цен на обучение, с каждым университетом будем работать индивидуально. Но рост в пределах инфляции – это, естественно, думаю. Но некоторые вузы в прошлом году, например, не повышали стоимость обучения, некоторые повысили, но не существенно», - считает вице-министр.

    По данным вице-министра, в Казахстане насчитываются 600 тысяч студентов, из которых 40 % обучаются на гранте, а 60 % – на платной основе.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Вузы Цены и тарифы Миннауки и высшего образования РК
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