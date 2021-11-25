Рост цен на мясо есть - аким Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдается ли рост цен на мясо в Мангистауской области, прокомментировал глава региона Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, аким Мангистауской области ответил на вопрос, как в регионе изменились цены на мясо.

«Сложившиеся погодные условия не сказались на рост. Рост цены есть. В целом, традиционно поставка мяса в Мангистаускую область производится из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайская областей. Большой объем поставок осуществляется из тех регионов», - прокомментировал глава региона Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

По словам акима, произошедшая засуха и подорожание цен на мясо не связаны.

«Меры, предпринимаемые местными исполнительными органами для необоснованного роста, - это создание стабилизационного фонда и необходимая интервенция в случае необходимости. Проводится ежедневный мониторинг за ценами и за необоснованным ростом цен. Принимаются оперативные меры», - сказал Нурлан Ногаев.