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    Российских туристов спасли в горах Алматы

    23 Мая 2022, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Российские туристы утром 21 мая ушли в горы, дошли до пика Букреева и начали спуск в сторону горного курорта «Лесная сказка». После этого перестали выходить на связь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК.

    Оперативная группа РОСО из 7 человек и один кинологический расчёт выехали 21 мая в 22:05 на поиски трёх граждан Российской Федерации.

    «Туристы утром ушли в горы, в 13.30 последний раз выходили на связь со знакомыми по телефону, сообщив, что дошли до пика Букреева и начали спуск в сторону горного курорта Лесная сказка. После этого на связь не выходили, вниз не спустились», - заявили в ДЧС г. Алматы.

    Дополнительно на поиски людей были направлены спасатели Службы спасения г. Алматы.

    Только 22 мая, в 7 часов 25 минут, старшему оперативной группы спасателей удалось связаться по телефону с пострадавшими. С их слов, в медицинской помощи никто не нуждался, переждали ночь в горах. Туристы приняли решение продолжить самостоятельный спуск, не дожидаясь помощи.

    «Спасателям пришлось идти по их предполагаемому маршруту, оставлять людей одних в горах было нельзя, погода ухудшалась. Поиски закончились в 14 часов 20 минут, когда кинологический расчёт РОСО обнаружил туристов внизу ущелья. С иностранцами был местный гид, всего было спасено 4 человека - трое мужчин 1985, 1977, 2001 года рождения и женщина 1984 года рождения», - сообщили в пресс-службу РОСО МЧС.

    Спасатели настоятельно рекомендует, прежде чем идти в горы, обязательно ознакомиться с погодой в этой местности. Принимать во внимание штормовые предупреждения. Также необходимо сообщить своим близким о намеченном горном маршруте и времени возвращения в город. Нельзя сокращать путь по незнакомой тропе. Дополнительно необходимо иметь при себе заряженный телефон и пауэрбанк. В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112 или 8(727)372-15-60 (дежурный РОСО).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область Происшествия Регионы Казахстана Общество МЧС
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