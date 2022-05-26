Российские компании проявляют большой интерес к МФЦА

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане довольно успешно функционирует Международный финансовый центр «Астана», который является хорошей международной площадкой. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот центр оперирует в соответствии с английским правом. Очень большой интерес к Международному финансовому центру - как со стороны российских, так и других компаний», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства пригласил всех участников форума более внимательно ознакомиться с работой МФЦА.

«Тем более, что из России к нам в Казахстан прибыли более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке Международного финансового центра. Я дал поручения руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей. Они будут обеспечены всеми необходимыми условиями – начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.



