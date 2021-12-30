Российская компания построит завод минеральных удобрений в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», передает корреспондент МИА «Кзинформ».

Как отметил на пленарном заседании палаты сенатор Алимжан Куртаев, целью законопроекта является ратификация соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по производству минеральных удобрений», подписанного в городе Москве 21 июля 2020 года.

«В рамках соглашения предусматривается строительство завода в Жамбылской области Республики Казахстан мощностью не менее 1 миллиона тонн минеральных удобрений и сопутствующей индустриальной продукции в год», - пояснил Алимжан Куртаев.

Было отмечено, что при этом в период эксплуатации завода в части химического комплекса и в смежных отраслях в регионе реализации проекта планируется создать не менее 1200 новых рабочих мест. Не менее 80% обеспеченности местными кадрами будет в общей численности работников проектной компании по истечении одного года после даты завершения строительства включительно.

«Общая планируемая сумма инвестиций, предполагаемых к осуществлению инвестором деятельности в Республике Казахстан, включая реализацию проекта, в размере более одного миллиарда долларов США», - сообщил Алимжан Куртаев.

По его словам, законопроектом устанавливается прогнозный период строительства (2019 – 2024 годы) и прогнозный период эксплуатации завода - не менее 50 лет.

В рамках законопроекта предусматриваются следующие налоговые льготы для проектной компании: освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость на импорт товаров лиц и других налогов, определенных законопроектом.