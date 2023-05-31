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      Карагандинская область

    Россиянин занимался закладкой наркотиков в Караганде

    31 Мая 2023, 15:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Россиянина, занимавшегося закладкой наркотиков, задержали полицейские Караганды. Как выяснилось, злоумышленник также объявлен в розыск в Российской Федерации за сбыт наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий в гаражном массиве, расположенном в одном из районов Караганды, сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города задержали 24-летнего мужчину. Он добровольно выдал 18 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

    Задержанный признался, что успел сделать закладки. При проверке его показаний, полицейские изъяли еще 32 свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

    «Подозреваемый признал свою вину в сбыте наркотиков. Он пояснил, что является гражданином РФ и на «работу» устроился через соцсеть. Согласно заключениям эксперта, в изъятых у россиянина свертках находилось психотропное вещество общим весом 30,1 грамма», – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

    Во время досудебного расследования по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», полицейские установили, что злоумышленник объявлен в РФ в розыск за сбыт наркотических средств.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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