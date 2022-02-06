Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Россия запустила в космос военный спутник

    6 Февраля 2022, 16:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля 2022 года с космодрома Плесецк (государственный испытательный космодром Минобороны России) в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Роскосмоса, боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) провел успешный старт, выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

    После выхода на целевую орбиту спутник был принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2553».

    Технологический космический аппарат «Космос-2553» оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц, отмечается в сообщении.

    Этим запуском начата программа космических запусков России в 2022 году. Как сообщалось, первый пуск с Байконура назначен на 15 февраля 2022 года.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Россия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай