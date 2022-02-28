Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Россия закрывает небо для Германии, Испании, Италии, Франции и еще 23 стран

    28 Февраля 2022, 20:09

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто в обновленный список попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию.

    «В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», - отмечается в сообщении.

    В список также попали Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Британские Виргинские острова, Венгрия, Гибралтар, Греция, Дания, Гренландия, Фарерские острова, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Хорватия и Швеция.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Евросоюз Испания Франция Италия Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Рейс Дубай-Алматы задержан из-за неисправности в самолете
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров