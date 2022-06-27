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    Россия столкнулась с дефолтом по своему внешнему долгу

    27 Июня 2022, 12:50

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Данный дефолт является символическим для России и не будет иметь практических последствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Выплата процентов в размере $100 млн должна была состояться 27 мая. Российская сторона утверждает, что деньги были отправлены в бельгийскую компанию финансовых услуг «Euroclear», которая затем должна распределить платеж среди инвесторов. Но этот платеж был заморожен, а кредиторы не получили дивиденды. Деньги не поступали в течение 30 дней с даты оплаты и поэтому это считается дефолтом. В «Euroclear» отметили, что придерживаются всех санкций.

    Российское правительство заявило, что хочет производить все свои платежи вовремя и до сих пор это им удавалось. Около $40 млрд российских долгов номинированы в долларах или евро, причем около половины из них находятся за пределами страны.

    Кремль издал 23 июня указ, в котором говорится, что все будущие платежи по долгам будут производиться в рублях через российский банк даже если в контрактах указано, что они должны осуществляться в долларах или других международных валютах.

    Странам, объявившим дефолт, обычно больше не занимают денег, но России уже фактически запрещено предоставлять займы на западных рынках из-за санкций.

    Последний раз Россия объявляла дефолт по своему внешнему долгу в 1918 году, во время большевистской революции, когда новый лидер коммунистов В. Ленин отказался выплачивать долги Российской империи.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Россия Мировые новости Дефолт
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