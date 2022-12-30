Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти в Германию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Казтрансойл» подало заявку ПАО «Транснефть» на транзит 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании.

«АО «КазТрансОйл» направлена заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

В целях транспортировки казахстанской нефти по территории Республики Беларусь между АО «КазТрансОйл» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заключен и действует договор на оказание услуг по транспортировке нефти», - говорится в сообщении пресс-службы.

Россия готова поддержать заявку Казахстана на транзит его нефти через трубопровод «Дружба» в Германию. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

«Да, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы нормально к этому относимся».

Deutsche Welle уточняет, что Казахстан желает увеличить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте в восточной части Германии.

НПЗ в Шведте подключен к трубопроводу «Дружба», по которому он получает нефть от российского государственного концерна «Роснефть».

Завод в Шведте, на котором занято около трех тысяч человек, играет центральную роль в обеспечении восточной части Германии бензином и другими видами топлива. Он также снабжает горючим некоторые районы западной Польши и аэропорт Берлин-Бранденбург. Большинство акций предприятия принадлежало концерну «Роснефть» . В ноябре этот завод, однако, был передан в доверительное управление Германии.

Ранее глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев провел переговоры по вопросам экспорта казахстанской нефти в Германию.

Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов.

«Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера — KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению Президента РК, «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года», — отметил М. Мирзагалиев.

Фото: Deutsche Welle



