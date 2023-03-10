Россия безвозмездно передала Казахстану имущество в космической отрасли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан на безвозмездной основе принял в республиканскую собственность от России имущество в космической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства от 3 марта 2023 года размещено на портале ИПС «Әділет».

«Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления», - отмечено в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

В перечне имущества, принимаемого в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации указаны:

- космический аппарат 11Ф647М «Экран-М» (заводской номер 79432117), его составные части и комплектующие;

- сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 (заводской номер 53781711), его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления;

- система испытаний объектов 11Н6110, система 8Г012М1, система 8Г013Э1.



