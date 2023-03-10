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    Россия безвозмездно передала Казахстану имущество в космической отрасли

    10 Марта 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан на безвозмездной основе принял в республиканскую собственность от России имущество в космической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление Правительства от 3 марта 2023 года размещено на портале ИПС «Әділет».

    «Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления», - отмечено в документе.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

    В перечне имущества, принимаемого в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации указаны:

    - космический аппарат 11Ф647М «Экран-М» (заводской номер 79432117), его составные части и комплектующие;

    - сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 (заводской номер 53781711), его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления;

    - система испытаний объектов 11Н6110, система 8Г012М1, система 8Г013Э1.

    Автор:

    Серик Сабеков

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