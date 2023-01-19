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    Роман Скляр провел переговоры с главой «Газпрома»

    19 Января 2023, 17:32

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге состоялась встреча первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    В ходе встречи были обсуждены основные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области природного газа.

    По итогам переговоров подписана Дорожная карта, которая определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.


    На встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, министр энергетики РК Болат Акчулаков, председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК
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