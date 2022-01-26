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    Роман Скляр провел онлайн-переговоры с руководителями германских компаний

    26 Января 2022, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел онлайн-встречу с руководителями крупных германских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Мероприятие было посвящено углублению казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию «зеленой экономики», реализации совместных проектов, а также мерам защиты прав немецких инвесторов. В онлайн-встрече приняли участие 90 представителей германских компаний и их филиалов в Казахстане, среди которых CLAAS, Svevind Group, Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank, Knauf, Deutsche Bahn AG и др. Кроме того, в мероприятии приняли участие главы дипломатических представительств РК в ФРГ Д. Карипов и ФРГ в РК М. Иверсен, представители федеральных государственных органов ФРГ, отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций.

    В своем выступлении Роман Скляр проинформировал партнеров из Германии о текущей общественно-политической и социально-экономической ситуации в Казахстане, а также об инициативах Президента РК Касым-Жомарта Токаева и мерах Правительства РК по обеспечению устойчивого экономического роста, общественного благосостояния и защиты прав инвесторов.

    Он отметил, что сотрудничество с иностранными партнерами для Казахстана имеет особое значение и заверил германских партнеров, что все обязательства и гарантии Казахстана перед инвесторами и бизнесом будут строго соблюдаться и выполняться в полном объеме. Представители германского бизнеса были проинформированы о разработке новой концепции инвестиционной политики для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода.

    Председатель Восточного комитета германской экономики О. Гермес особо отметил важность сотрудничества с Казахстаном, главным партнером ФРГ в регионе. По его словам, страна обладает огромным потенциалом для производства устойчивой энергии и является желательным партнером для Германии. В данном контексте, он подчеркнул, что германские деловые круги поддерживают инициативы Президента Казахстана и будут вносить свой вклад в развитие страны. Также О. Гермес сообщил о намерении совершить деловой визит в Казахстан, во главе с немецкой бизнес-делегации в мае текущего года.

    Представители германского бизнеса отметили, что последние события не повлияли на текущие и будущие инвестиционные планы компаний в Казахстане, и выразили поддержку проводимой политике по улучшению инвестиционного климата. Посол М. Иверсен, а также руководство компаний CLAAS, Deutsche Bahn и Svevind Energy, также выступили в поддержку мер руководства страны по стабилизации ситуации и заявили о намерении продолжить сотрудничество с РК по реализации совместных проектов. В завершение состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ», где участники обсудили ход реализации практических вопросов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Бизнес Экономика Германия Сотрудничество
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