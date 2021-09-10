Роль государственного аудита обсуждают казахстанские и международные эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит международная научно-практическая конференция «Система государственного аудита в условиях новой исторической реальности», приуроченная к 25-летию Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы проводим международную научно-практическую конференцию, посвященную 25-летию Счетного комитета. В апреле 1996 года был подписан Указ Президента, в соответствии с которым был утвержден первый состав Высшего органа аудита РК. С тех пор прошло четверть века. Сегодняшнее мероприятие посвящено поиску новых подходов в госаудите в условиях новых исторической реальности. Сегодня мы живем в очень быстро меняющемся мире. Правила нашей работы, в том числе правила проведения госаудита требуют своих изменений», - рассказала председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.

Отметим, что в мероприятии принимают участие представители Администрации Президента, Правительства Республики Казахстан, представители Высших органов аудита (ВОА) 27 зарубежных стран, в том числе первые руководители ВОА Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Кыргызстана, Португалии, Эстонии, международные организации, такие как ПРООН, Азиатский банк развития, представители большой четверки «Deloitte, KPMG, Ernst&Young», а также 11 высших учебных заведений и 17 ревизионных комиссий.

«Принимают участие наши коллеги-партнеры, международные организации, руководители высших органов аудита других стран, ученые, эксперты из разных стран мира. Думаю, что вектор сегодняшней конференции будет направлен в сторону социального аудита. В своем первом Послании Глава государства обозначил, что Казахстан является «слышащим государством». Большую роль играет в этом плане «человекоцентричность», - пояснила Н. Годунова.

По словам председателя Счетного комитета, термин «человекоцентричность» приобретает на сегодня новую актуальность.

«Любые деньги, которые мы тратим, любые государственные ресурсы, активы направлены на человека, гражданина нашей страны. Наша задача - провести социальный аудит, насколько человек и общество удовлетворены госуслугой, которая оказывается за счет этих ресурсов», - отметила Наталья Годунова.

По итогам конференции планируется издание сборника, содержащего выступления участников конференции.

Отметим, что с приветственным словом на мероприятии выступили: председатель Счетной палаты Российской Федерации Кудрин Алексей Леонидович, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Герасимов Василий Николаевич, генеральный Секретариат АЗОСАИ, генеральный директор Института аудиторских исследований Офиса национального аудита Китайской Народной Республики Дзянг Дзянхуа и другие.