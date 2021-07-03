Роль Елбасы в развитии гражданского сектора обсудили представители НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы в онлайн-формате прошло заседание за круглым столом «Роль Первого Президента — Елбасы Н.А.Назарбаева в становлении гражданского общества в Казахстане». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

На мероприятии, организованном Гражданским альянсом Казахстана при поддержке МИОР РК, выступили заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Нурбол Серикбеков, президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Бану Нургазиева, председатель Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас, вице-президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Гульнар Курбанбаева, руководитель «Альянса НПО города Нур-Султан» Махаббат Еспенова, представители региональных НПО Ирина Терентьева, Аслан Тапишев, Жанат Мухамеджан.

Бану Нургазиева в своем выступлении отметила, что формирование гражданского общества представляет собой одну из важнейших стратегических задач государственной политики, что было заложено политикой Первого Президента Казахстана. Так, по ее словам, Нурсултаном Назарбаевым были решены многие проблемные вопросы в сфере развития гражданского общества, которые позволили выстроить системную работу неправительственных организаций.

«За последние 30 лет сформирована нормативно-правовая база для обеспечения стабильной деятельности институтов гражданского общества.

По инициативе Елбасы с 2003 года в стране проводится Гражданский форум. Реализация рекомендаций форума поспособствовали решению важных социально-экономических вопросов общества. Тем самым, Первый Президент стал инициатором масштабных мер по укреплению институтов гражданского общества», - отметил п редставитель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Н. Серикбеков.

Так, за 30 лет Независимости количество неправительственных организаций увеличилось со 100 до 22 тысяч. В стране сформировались и успешно работают профессиональные общественные организации.

Обсуждая перспективы развития гражданского общества в стране, представители НПО отметили, что все эти изменения и динамичное развитие сектора НПО происходят в немалой степени благодаря выверенной политике Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева, который всегда ставил взаимодействие с гражданским обществом в ряд самых приоритетных задач в социально-экономическом развитии страны.



