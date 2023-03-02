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    Рокировка кадров произошла в судах Казахстана

    2 Марта 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Согласно документу, опубликованном на сайте Верховного суда РК, Президент в соответствии с пунктом 2 статьи 82 Конституции Республики Казахстан, пунктами 2, 5, 7 статьи 31, подпунктами 1), 2), 8) пункта 1, подпунктом 2) пункта 3, пунктом 4 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» постановил назначить:

    - на должность председателя Актюбинского областного суда Смагулова Айдара Аскербековича (с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда);

    - на должность судьи:

    по городу Астане:

    - специализированного межрайонного экономического суда Бакишева Асана Болатовича (с освобождением от должности председателя Алматинского районного суда города Астаны);

    по Западно-Казахстанской области:

    - суда № 2 города Уральска Есжанова Сабыржана Рысбековича(с освобождением от должности председателя Жангалинского районного суда этой же области).

    Кроме того, Глава государства постановил освободить от занимаемых должностей:

    - председателя Актюбинского областного суда Мергалиева Асламбека Амангельдиновича - в связи с избранием на другую должность;

    - председателя судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Елемесова Кайырбека Кусайыновича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

    - судью суда города Астаны Ли Жанну Михайловну - по собственному желанию;

    - судью суда Абайской области Жумаксанова Елдоса Шагановича - в связи с переходом на другую работу;

    - судью Западно-Казахстанского областного суда Бактыгулова Маханбета Сапаровича - в связи с уходом в отставку;

    - судью Жамбылского областного суда Нуржигитова Нурбахыта Туртаевича - в связи с уходом в отставку;

    - судью Карагандинского областного суда Исабекову Рыскуль Казиевну - в связи с уходом в отставку;

    - судью Восточно-Казахстанского областного суда Лукьянова Александра Ивановича - в связи с уходом в отставку;

    по городу Астане:

    - судью Есильского районного суда Исабекову Раушан Каировну - в связи с переходом на другую работу;

    по Акмолинской области:

    - судью Шортандинского районного суда Серикбаева Еркина Тажихановича - по собственному желанию;

    по Алматинской области:

    - председателя Карасайского районного суда Кошикбаева Мади Жаубасарулы — в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

    - председателя суда города Конаева Куренбекова Олжаса Куатовича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

    по Атырауской области:

    - судью Индерского районного суда Куспанова Адила Ишахатовича - в связи с уходом в отставку;

    по Жамбылской области:

    - председателя Байзакского районного суда Тилеубекова Ергазы Утеновича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

    по Карагандинской области:

    - председателя районного суда № 3 Октябрьского района города Караганды Шегенова Ерлана Моряковича - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

    - судью Темиртауского городского суда Гавриченкову Татьяну Викторовну - в связи с уходом в отставку;

    по Мангистауской области:

    - судью Бейнеуского районного суда Алдабергенова Марата Сисенбаевича - в связи с уходом в отставку;

    по Восточно-Казахстанской области:

    - председателя специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акпар Анну Николаевну - в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда.

    Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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