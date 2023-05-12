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    Родственники подозреваемого в коррупции чиновника вышли на митинг в Астане

    12 Мая 2023, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Собравшиеся требовали объективного расследования, заявляя о его невиновности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    Сегодня состоялся санкционированный митинг из числа родственников и друзей подозреваемого лица по уголовному делу, которое расследует Антикоррупционная служба.

    «Антикоррупционная служба по Астане проводит досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК».

    Он подозревается в даче взятки в сумме 2 500 долларов США руководству Национального центра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область. Квалификация действий указанного лица согласована с прокуратурой», - сказано в сообщении ведомства.

    31 марта с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

    Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Коррупция Борьба с коррупцией
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