Родственники подозреваемого в коррупции чиновника вышли на митинг в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Собравшиеся требовали объективного расследования, заявляя о его невиновности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Сегодня состоялся санкционированный митинг из числа родственников и друзей подозреваемого лица по уголовному делу, которое расследует Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционная служба по Астане проводит досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК».

Он подозревается в даче взятки в сумме 2 500 долларов США руководству Национального центра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область. Квалификация действий указанного лица согласована с прокуратурой», - сказано в сообщении ведомства.

31 марта с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



